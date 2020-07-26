

الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 766 حالة من فيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 54.373 حالة ، مؤكدة تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

// انتهى //

11:38ت م

0041



الكويت 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 766 حالة من فيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 54.373 حالة ، مؤكدة تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .// انتهى //11:38ت م0041

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شفاء 766 حالة من فيروس كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.