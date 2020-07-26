شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين القدِّية و"كاوست" لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

عقدت شركة القدية للاستثمار بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية محاضرتين افتراضيتين تفاعليتين لطلاب وطالبات الجامعة، قدمها عدد من المدراء التنفيذيين لشركة القدية للاستثمار بهدف مساعدة الطلاب والطالبات على سد الفجوة بين عمليتي التعليم والتوظيف.

واستكشفت المحاضرتان التفاعليتان، اللتان جاءتا في إطار مجال التركيز للقدية على توفير الفرص الوظيفية ضمن مسؤوليتها المجتمعية، والهدف الاجتماعي والاقتصادي المزدوج للقدية، وتعزيز التنويع الاقتصادي وفتح مسارات مهنية جديدة مع إثراء حياة الشباب في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، ولتعظيم فوائد برامجنا للابتعاث والتدريب الداخلي، نسعى لفتح آفاق جديدة للصناعات والفرص الوظيفية للخريجين.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات مهم للغاية إذ نهدف إلى تمكين قادة المستقبل بالمملكة، حيث تتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسخ مكانتها على الخريطة العالمية باعتبارها مركزًا إقليميًا ودوليًا لأكثر التجارب ابتكارًا وإثارة في مجال الترفيه والرياضة والفنون، ولتحقيق ذلك، سنوظف 17 ألفًا من الكوادر الماهرة من الشباب السعودي بحلول عام 2023 عند افتتاح المشروع رسميًا، وسنعمل في البداية على جذب السياحة الداخلية من المملكة ثم نبدأ في الانتشار لجذب السياحة العالمية.

من جانبها، أشارت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري: أن قطاعات المملكة العربية السعودية تشهد نموًا متزايدًا لتلبية الطلب والفرص الجديدة في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يتطلب وجود قاعدة من القوى العاملة المؤهلة والماهرة للمستقبل، وسينضم الخريجون الموهوبون الجدد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى سوق العمل العالمي هذا العام بأرقام قياسية، وهم على استعداد جيد ومتحمسون للغاية للمساهمة في اقتصاد المعرفة المتنامي في المملكة.