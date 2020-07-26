صور نادرة لملوك السعودية أثناء أداء مناسك الحج

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت “دارة الملك عبد العزيز” صور نادرة لملوك المملكة أثناء أداء فريضة الحج ومتابعة شؤون الحجاج واستقبال رؤساء الوفود بأنفسهم كجزء أصيل من القيام بشؤون الدولة التي شرفها الله تعالى ببيته الحرام.

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وأظهرت الصور الملوك في مراسم الحج بدايةً من الملك عبد العزيز آل سعود عام 1935 م، والملك سعود بن عبد العزيز آل سعود عام 1955، مروراً بالملك فيصل، والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً حتى الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -.

هذا ويولي ملوك السعودية اهتماماً خاصاً بموسم الحج على مدار التاريخ، إذ يشرفون بأنفسهم على خدماته ويتابعون شؤونه ووفود الحجاج.

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