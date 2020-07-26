السعودية | قصة الطيار الشراعي الذي توفي بسبب سوء الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم قصة الطيار الشراعي الذي توفي بسبب سوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثرت الجهات الأمنية السعودية على طيار شراعي سقط فوق مرتفعات جبال الهدا في الطائف، إثر فقدانه حين ممارسته هواية الطيران، وتم انتشاله من الموقع وقد فارق الحياة.

الطيار الشراعي أمين مطير السفياني، قام بالقفز من أعلى قمة الجبل، في الوقت الذي شهدت المنطقة هبوب موجات هوائية شديدة، قذفت به إلى منطقة بعيدة، حيث تم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، وبعد تأخر عودته لم يستجب للاتصالات على هاتفه، وبمساعدة متطوعين، تمكنت الشرطة من العثور عليه متوفى نتيجة سقوطه في منطقة وعرة أسفل جبل الهدا.

وبحسب متابعين، فإن الطيار لم تنجح معه محاولات فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولة الفتح.

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من جهته، أكد شقيق الطيار رده السفياني في حديث مع "العربية.نت"، أن شقيقه كان يستعد لعقد قرانه بعد عيد الحج، ولكنها إرادة الله سبقت كل شيء، فأخي أمين كان عاشقاً للطيران الشراعي وممارس محترف في الطيران، ولكن الريح والأجواء خذلته، وتم فقدان الاتصال معه منذ فترة العصر، تم الاستعانة بالجهات الأمنية، حتى العثور عليه في قاع الجبل وقد فارق الحياة".

وأضاف الإعلامي رائد العمري: "أن رائد يعشق الطيران منذ الصغر، وكان يعتلي الجبال الشاهقة في القرية، ومن هنا بدأ حبه لفكرة الطيران الشراعي، وكان يذهب مع المهتمين بهذه الهواية حتى تعلم وأصبح يذهب إلى محافظة بدر لممارسة الطيران، وآخر مرة حلق فيها كانت قبل أزمة كورونا من نفس المكان الحالي، ونجح وقتها".

فيما تصدر هاشتاغ #طيار_الطايف_مفقود الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اختفاء طيار شراعي يدعى أمين السفياني في الطائف، وأظهرت عدة فيديوهات لحظة تحليق السفياني بمظلته من مرتفعات جبل الكر عصر أمس الجمعة، فيما اشتدت الرياح أثناء تحليقه وتشكلت عاصفة قوية أدت إلى فقدان الطيار لسيطرته على المظلة الشراعية واختفائه من أمس، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر فيديوهات للحظة العثور على الطيار المظلي، حيث عثر عليه متوفى.