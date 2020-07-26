، إخلاء وإيواء وتباعد اجتماعي.. "هانا" يضرب تكساس ويضاعف معاناته مع كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - باغت السواحل الجنوبية برياح وأمواج عاتية هددت منطقة شاسعة تعاني الفيروس

ضرب الإعصار "هانا" ساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية، مساء أمس السبت، مصحوباً برياح شديدة وأمواج عاتية هددت منطقة شاسعة تعاني أصلاً ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات بفيروس كورونا.

و"هانا" أول إعصار بموسم أعاصير الأطلسي الحالي المتوقع أن يختلف عن أي موسم سابق في الذاكرة الحديثة.

وبحسب "روسيا اليوم" ستكافح السلطات لإجلاء وإيواء السكان، مع الحفاظ على بروتوكولات التباعد الاجتماعي وغيرها من القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وأعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، وقوع كارثة طبيعية بسبب الإعصار في بعض مقاطعات الولاية، وأرسل طلباً لرئيس البلاد دونالد ترامب، لفرض نظام الطوارئ في الولاية.

ووفقاً لبيانات الولاية تم الإعلان عن كارثة طبيعية في 32 مقاطعة في الولاية.

ومن المتوقع أن يتسبب إعصار "هانا" في حدوث فيضانات ورياح عاتية، مما قد يؤدي إلى أضرار في الممتلكات وإصابات، حتى سقوط ضحايا.

وضربت رياح الإعصار ساحل تكساس قرب منطقة كوربس كريستي بحلول المساء بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، وتوقع المركز الوطني للأعاصير اجتياح الأمواج العالية منطقة كبيرة على امتداد الشاطئ تبلغ 482 كيلومتراً تقريباً، من مدينة سارجنت شمالا إلى بورت مانسفيلد في الجنوب.

وقال المركز إن الإعصار سيضعف مع تحركه في اليابسة داخل تكساس وعبر شمال شرق المكسيك.إعصار هانا