نصائح من وزارة النقل للتغلب على النعاس أثناء القيادة

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة النقل مجموعة من النصائح لقائدي المركبات لتجنب النعاس أثناء القيادة في السفر.

ونصحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، بالنوم الكافي قبل السفر، والتوقف لأخذ استراحة بعد كل 160 كم، أو ساعتين من وقت الانطلاق، إضافة إلى عدم التسرع في الوصول للجهة المقصودة.

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كما نصحت بالتأكد من الأدوية المتناولة قبل السفر ما إذا كانت تحتوي على مواد تسبب النعاس.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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