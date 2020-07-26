المسند يتوقع موجة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية موجة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي في المملكة والمنطقة العربية .

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر” : “من المتوقع أن تجثم فوق المنطقة كتلة شديدة الحرارة بؤرتها في العراق وأذرعتها في الكويت وشمال شرق المملكة”.

كما كشف المسند، عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت أمس السبت على مستوى العالم ، حيث كانت العراق الأعلى حرارة بـ 51.2 درجة مئوية ، بينما جاءت رفحاء في الترتيب السادس بـ 48.4 درجة.

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أما عن حالة الطقس اليوم، فتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية، حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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