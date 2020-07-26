2020-07-26

متحدث الأمن العام: الاستعداد لحج هذا العام يختلف عن كل المواسم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أمس السبت، أنه تم إعداد الخطط الأمنية والتنظيمية، والخطط المتعلقة بتفويج الحجاج، وتنقلهم بين المشاعر، مع مراعاة تطبيق البروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية، وما يتعلق بالأنظمة الوقائية؛ لافتًا إلى أن الاستعداد للحج هذا العام يختلف عن كل المواسم.

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وأوضح العميد سامي الشويرخ، في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” أن هذا لا يقتصر على الحجاج، بل العاملون أيضًا تنطبق عليهم البروتوكولات الصحية والأنظمة الوقائية سواءً من الجهات الأمنية أو الجهات الأخرى، ونسعى لأن يتم حج هذا العام بأمن واطمئنان.

وأضاف “الشويرخ” : “الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في أقوى مراحلها، ويجب أن نعي تمامًا أننا خلال هذا الموسم معنيون بالدرجة الأولى أن يكون حج هذا العام ناجحًا بالسلامة الصحية لكل الحجاج، والعاملين لخدمة الحجاج، بجانب النجاح الأمني”.

وفي السياق نفسه، دعا متحدث الأمن العام المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما كان التعاون فترة حظر التجول، وشدد على أن عقوبة العشرة آلاف ريال التي قد تم إقرارها؛ سوف تضاعف في حال التكرار.

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