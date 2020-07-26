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آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق وحدثٌ ثانوي مرتقب

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محمد بن مسعود - الدمام - من المقرر أن تطلق الشركة جهاز الشحن اللاسلكي AirPower

كشفت تسريبات صحفية عن موعد إطلاق شركة "أبل" لأحدث هواتفها "آيفون 12" هذا العام؛ مشيرة إلى أن الحدث سيكون "استثنائيًّا" هذه المرة؛ وفق ما ذكره موقع "فوربس".

وذكر الموقع، نقلًا عن المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا "iHacktu"، أن "أبل" ستعلن عن "آيفون 12" في 8 سبتمبر المقبل كما هو معتاد؛ لكن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.

وقال "iHacktu": إن "أبل" ستعقد حدثًا ثانويًّا في 27 أكتوبر المقبل؛ من أجل إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة للمبتدئين، وأول جهاز "ماك" من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات "أبل".

ووفق "سكاي نيوز" فإن من المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية هذا العام جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طال انتظاره.

وسيعقد مؤتمر أبل للإعلان عن الهاتف الذكي "آيفون 12" عبر الإنترنت، بسبب جائحة .شركة أبل آيفون 12

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 11:53 AM

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من المقرر أن تطلق الشركة جهاز الشحن اللاسلكي AirPower

آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق وحدثٌ ثانوي مرتقب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشفت تسريبات صحفية عن موعد إطلاق شركة "أبل" لأحدث هواتفها "آيفون 12" هذا العام؛ مشيرة إلى أن الحدث سيكون "استثنائيًّا" هذه المرة؛ وفق ما ذكره موقع "فوربس".

وذكر الموقع، نقلًا عن المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا "iHacktu"، أن "أبل" ستعلن عن "آيفون 12" في 8 سبتمبر المقبل كما هو معتاد؛ لكن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.

وقال "iHacktu": إن "أبل" ستعقد حدثًا ثانويًّا في 27 أكتوبر المقبل؛ من أجل إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة للمبتدئين، وأول جهاز "ماك" من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات "أبل".

ووفق "سكاي نيوز" فإن من المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية هذا العام جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طال انتظاره.

وسيعقد مؤتمر أبل للإعلان عن الهاتف الذكي "آيفون 12" عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

، آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق وحدثٌ ثانوي مرتقب ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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