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كشفت تسريبات صحفية عن موعد إطلاق شركة "أبل" لأحدث هواتفها "آيفون 12" هذا العام؛ مشيرة إلى أن الحدث سيكون "استثنائيًّا" هذه المرة؛ وفق ما ذكره موقع "فوربس".
وذكر الموقع، نقلًا عن المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا "iHacktu"، أن "أبل" ستعلن عن "آيفون 12" في 8 سبتمبر المقبل كما هو معتاد؛ لكن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.
وقال "iHacktu": إن "أبل" ستعقد حدثًا ثانويًّا في 27 أكتوبر المقبل؛ من أجل إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة للمبتدئين، وأول جهاز "ماك" من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات "أبل".
ووفق "سكاي نيوز" فإن من المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية هذا العام جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طال انتظاره.
وسيعقد مؤتمر أبل للإعلان عن الهاتف الذكي "آيفون 12" عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.شركة أبل آيفون 12
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 11:53 AM
من المقرر أن تطلق الشركة جهاز الشحن اللاسلكي AirPowerآيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق وحدثٌ ثانوي مرتقب
كشفت تسريبات صحفية عن موعد إطلاق شركة "أبل" لأحدث هواتفها "آيفون 12" هذا العام؛ مشيرة إلى أن الحدث سيكون "استثنائيًّا" هذه المرة؛ وفق ما ذكره موقع "فوربس".
وذكر الموقع، نقلًا عن المسرب المعروف في عالم التكنولوجيا "iHacktu"، أن "أبل" ستعلن عن "آيفون 12" في 8 سبتمبر المقبل كما هو معتاد؛ لكن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.
وقال "iHacktu": إن "أبل" ستعقد حدثًا ثانويًّا في 27 أكتوبر المقبل؛ من أجل إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة للمبتدئين، وأول جهاز "ماك" من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات "أبل".
ووفق "سكاي نيوز" فإن من المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية هذا العام جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طال انتظاره.
وسيعقد مؤتمر أبل للإعلان عن الهاتف الذكي "آيفون 12" عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.
، آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق وحدثٌ ثانوي مرتقب ،
المصدر : الخليج 365
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