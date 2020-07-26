، صور صباحية للمسجد النبوي وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بالهطولات ،

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نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، صباح اليوم، على حسابها في تويتر، صوراً صباحية لأجواء المسجد النبوي، وذلك بعد يوم من تأثر مدينة رسول الله بهطولات متفرقة، حيث قالت الوكالة حينها إنها قامت بتوزيع المظلات على زوّار المسجد النبوي الشريف.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لليوم الأحد، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساء.
وكانت المدينة المنوّرة قد شهدت السبت، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ متفرقة حيث ارتوت إثرها الأرض حيث الخليج 365 ذلك تنبيه متقدم أصدرته الهيئة لعامة للأرصاد مع رفع درجة الإنذار لمنطقة المدينة المنوّرة وشمل مدن: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، حيث هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 11:57 AM
المدينة المنوّرة شهدت أمس أمطاراً متفرقة من خفيفة إلى متوسطةصور صباحية للمسجد النبوي وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بالهطولات
نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، صباح اليوم، على حسابها في تويتر، صوراً صباحية لأجواء المسجد النبوي، وذلك بعد يوم من تأثر مدينة رسول الله بهطولات متفرقة، حيث قالت الوكالة حينها إنها قامت بتوزيع المظلات على زوّار المسجد النبوي الشريف.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لليوم الأحد، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساء.
وكانت المدينة المنوّرة قد شهدت السبت، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ متفرقة حيث ارتوت إثرها الأرض حيث الخليج 365 ذلك تنبيه متقدم أصدرته الهيئة لعامة للأرصاد مع رفع درجة الإنذار لمنطقة المدينة المنوّرة وشمل مدن: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، حيث هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية.
، صور صباحية للمسجد النبوي وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بالهطولات ،
المصدر : الخليج 365
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