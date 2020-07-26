، تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة وتدني رؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة نجران