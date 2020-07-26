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نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جولات رقابية مكثفة، شملت عدداً من الأسواق والمراكز الكبرى الخاصة بأسواق الخضار والفواكه، أسفرت عن مصادرة ١٧ طناً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940 أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة لمعالجة ذلك، مشددة على الممارسين والباعة التقيد بالتعليمات حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.أمانة منطقة القصيم
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 11:27 AM
حصيلة عدد من الجولات الرقابية المكثفة للأمانة خلال 3 أسابيع ماضية
نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جولات رقابية مكثفة، شملت عدداً من الأسواق والمراكز الكبرى الخاصة بأسواق الخضار والفواكه، أسفرت عن مصادرة ١٧ طناً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940 أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة لمعالجة ذلك، مشددة على الممارسين والباعة التقيد بالتعليمات حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.
، بريدة.. مصادرة ١٧ طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ،
المصدر : الخليج 365
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