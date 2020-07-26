شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 3271 قضية تستر وغسل أموال وغش تجاري للنياية في عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحالت وزارة التجارة 3271 قضية تجارية للنيابة العامة خلال العام المنقضي 2019 ، أغلبها قضايا تستر تجاري ثم غش تجاري .

وبلغ عدد قضايا التستر التجاري وحدها 1835 قضية فيما بلغ عددقضايا الغش التجاري 1427 مقابل 1195 قضية تستر ، و1959 قضية غش العام السابق عليه 2018، وفقاً لـ "الوطن " .

اما قضايا الغش التجاري التي تم إحالتها للنيابة عام 2019 بلغت 95 قضية وبلغت قضايا غسل الأموال 119 قضية ، وذلك من خلال 622 .227 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت في المملكة .