شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «البريد السعودي» يواصل جهوده في معالجة وتوزيع حقائب الحجاج في عناوينهم بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يواصل البريد السعودي جهوده بالتعاون مع وزارة الحج والعمره لمعالجة وتوزيع حقيبة الحاج وتسليمها لضيوف الرحمن قبل وصولوهم للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة . يواصل البريد السعودي جهوده بالتعاون مع وزارة الحج والعمره لمعالجة وتوزيع حقيبة الحاج وتسليمها لضيوف الرحمن قبل وصولوهم للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة . وأظهر مقطع فيديو عمليات التعقيم التي تُجرى عبر البريد السعودي لكل حقيبة لضمان وصولها بأمان للحجاج ثم توزيعها على محافظات ومدن المملكة . الجدير بالذكر أن حقيبة الحاج تحتوي على أدوات العناية الشخصية وكمامات وكتيب استرشادي حول مناسك الحج وحصى الجمرات بجانب حقيبة يد لحفظ الوثائق .

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