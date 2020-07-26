شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» كتلة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي والأمطار مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية موجة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي في المملكة والمنطقة العربية .

وقال "المسند " عبر حسابه على " تويتر " : من المتوقع أن تجثم فوق المنطقة كتلة شديدة الحرارة بؤرتها في العراق وأذرعتها في الكويت وشمال شرق المملكة .

كما كشف " المسند" عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت امس السبت على مستوى العالم ، حيث كانت العراق الأعلى حرارة بـ 51.2 درجة مئوية ، بينما جاءت رفحاءالمملكة في الترتيب السادس بـ 48.4 درجة ، وباقي الدول والمناطق وفقاً للقائمة المرفقة .

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من ناحية أخرى توقع " المسند " استمرار الأمطار الصيفية مشيراً إلى انها تتسع جغرافياً .

وتوقع " المسند " أن تهطل امطار على أجزاء من مناطق عسير وجازان وعلى مرتفعات نجران وعلى أجزاء من الباحة ومكة والمدينة وقد تمتد على نواحي محدودة من المنطقة الوسطى وأجزاء من منطقة تبوك والربع الخالي .