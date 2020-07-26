"فيفا" ترسل خطاباً إلى الدول العربية بشأن كأس العرب 2021 في قطر

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، خطاباً رسميا للاتحادات العربية الـ22 للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 المنتظر إقامتها في قطر، قبل كأس العالم 2022 بعام واحد.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على موقع "تويتر"، جاء فيه، أن "هذا الحدث الخاص والمميز، سيكون له أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 منتخباً من قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم، إضافة لشغفهم وتعلقهم الكبير بكرة القدم".

وأضاف الـ"فيفا"، في بيانه، أنه يرغب، مع البلد المضيف، في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في الكرة العربية، في ضوء استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم عام 2022. وفق موقع "روسيا اليوم"

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ومن المقرر إقامة بطولة كأس العرب، خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر عام 2021، أي قبل عام من انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر أيضاً.

وتشكل بطولة كأس العرب إحدى المحطات الهامة التي ستعتمد عليها قطر قبل تنظيم بطولة كأس العالم، بعد هذه البطولة بعام، مع أنها لن تكون البروفة الأخيرة قبل مونديال 2022، ولكنها ستكون الأكبر من حيث العدد في حالة حضور الجميع، نظراً للمنتخبات المشاركة وهي 22 منتخباً، وارتفاع عدد المنتخبات المشاركة سيكون مفيداً للجنة المحلية المنظمة لكأس العالم، من حيث اختبار المنشآت والفرق العاملة والمتطوعين والنواحي الأمنية، إلى جانب بقية الأمور اللوجستية لاسيما وأن البطولة ستقام على الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.