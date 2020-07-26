مجموعة أبو داوود تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض وجدة والدمام

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تعلن مجموعة أبو داوود التجارية عن توفر وظائف إدارية في كل من (لرياض، الدمام، جدة) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير قسم مبيعات – جدة (Sales Section Manager – Jeddah)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، هندسة صناعية) أو ما يعادلهم (حديث التخرج) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المبيعات.

– مدير قسم مبيعات – الرياض (Sales Section Manager – Riyadh)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، هندسة صناعية) أو ما يعادلهم (حديث التخرج) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المبيعات.

– مدير قسم مبيعات – الدمام (Sales Section Manager – Dammam)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، هندسة صناعية) أو ما يعادلهم (حديث التخرج) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المبيعات.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس وبالتحديد (إكسل).

الوصف الوظيفي:

تنفيذ جميع العمليات التجارية المخططة للعملاء ضمن القسم والعمل على توصيل هدف المبيعات الشهري مع فريق العمل وإدارة تخصيصات الميزانيات والعروض الترويجية والإشراف على زيارات العملاء المنتظمة.

نبذة عن الشركة:

مجموعة أبو داوود هي شركة عالمية متنوعة الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وتغطي استثماراتها قطاعات واسعة بما في ذلك البيع والتوزيع والتجارة والعقارات والاستثمارات المالية والتعليم والتدريب، كما تعتبر الشركة الموزع الأول للسلع الاستهلاكية في المملكة وهي أيضاً الموزع المفضل لدى العديد من الشركات العالمية المرموقة مثل بروكتر آند جامبل وكلوروكس وكويكر وفيريرو وفونتيرا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/30LTSRh

