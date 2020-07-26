أكاديمية منشآت تعلن طرح 24 دورة مجانية عن بعد في مختلف المجالات

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تعلن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن استمرار التسجيل في (24) دورة تدريبية (عن بعد) لكافة المواطنين (رجال ونساء) من خلال (أكاديمية منشآت) في مجالات (ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، النمو، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار) وهي دورات تدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة، تشمل المسارات والبرامج ما يلي:

مسارات التدريب:

1- ملتقيات التجارة الإلكترونية:

– تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية

– تحديد شرائح الأسواق المتخصصة والوصول للعملاء

– التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

– استخدام شبكة لينكدإن

– تأسيس الفريق للشركة الناشئة

2- ريادة الأعمال

– مقدمة في ريادة الأعمال

– خطوات في السوق

– كيف تجذب المستثمرون إلى مشروعك الناشئ

– استكشاف ريادة الأعمال

– إجراءات تأسيس المشاريع

– التخطيط الاستراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

2- التجارة الإلكترونية

– سلاسل الإمداد للتجارة الإلكترونية

– التسويق الإلكتروني بأقل التكاليف

– مقدمة في التجارة والتجزئة الإلكترونية

3- الإمتياز التجاري

– التوسع من خلال الامتياز التجاري للمانح

– دراسة العرض والتحليل المالي للإمتياز التجاري للممنوح

4- النمو

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– نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

– مقدمة في التصدير والتجارة الدولية

5-التقنية والإبتكار

– إنترنت الأشياء والفرص الواعدة

– تقنية البلوك تشين

– الأمن السيبراني

6- المالية والاستثمار

– إدارة الأداء المالي بفعالية (مرحلة الإنطلاقة)

– إدارة الأداء المالي بفعالية (مرحلة النمو)

– تقييم الاستثمار في المشروعات الناشئة

نبذة عن أكاديمية منشآت:

أكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية إلكترونية في مجالات متنوعة مع شهادات معتمدة، وتستهدف في المقام الأول المهتمين في مجال الأعمال والإدارة والمالية وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

المميزات:

– الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين فقط.

– دورات عن بعد (عبر الإنترنت).

– شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إكمال متطلبات البرنامج.

– إمكانية التسجيل في أكثر من دورة.

– إمكانية استخدام الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال.

– جميع الدورات تقدم باللغة العربية.

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طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال اختيار الدورة المطلوبة والضغط على (سجل الآن) عبر الرابط: https://bit.ly/2wTjXTC

