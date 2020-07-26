البنك السعودي الفرنسي يعلن برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات

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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني في مقر البنك الرئيسي بمدينة (الرياض) لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية في التخصصات التالية:
– الهندسة
– إدارة الأعمال
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– المالية
– المحاسبة
– أي تخصصات أخرى في مجال عمل البنوك
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– طالب جامعي في مرحلة متقدمة (لم يتخرج حتى الآن).
– معدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله.
– خطاب طلب تدريب تعاوني من الجامعة التي يدرس بها.
– يجب أن لا تقل مدة التدريب عن (16) اسبوعاً.
– نسخه حديثة من السجل الأكاديمي.
– نسخة حديثة من السيرة الذاتية.
المهارات المطلوبة:
– مهارات في العمل الجماعي.
– مهارات في التواصل باللغة العربية والإنجليزية.
– مهارات في حل المشاكل.
– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
ملاحظات:
– عدد مقاعد التدريب المتاحة (30) مقعد.
– سيتم منح المتدربين مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياًمن خلال الرابط: https://bit.ly/2CtcxJa ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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