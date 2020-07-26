البنك السعودي الفرنسي يعلن برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات

︎ :

.



يعلن البنك السعودي الفرنسي عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني في مقر البنك الرئيسي بمدينة (الرياض) لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية في التخصصات التالية:

– الهندسة

– إدارة الأعمال

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– المالية

– المحاسبة

– أي تخصصات أخرى في مجال عمل البنوك

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– طالب جامعي في مرحلة متقدمة (لم يتخرج حتى الآن).

– معدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله.

– خطاب طلب تدريب تعاوني من الجامعة التي يدرس بها.

– يجب أن لا تقل مدة التدريب عن (16) اسبوعاً.

– نسخه حديثة من السجل الأكاديمي.

– نسخة حديثة من السيرة الذاتية.

Advertisements

المهارات المطلوبة:

– مهارات في العمل الجماعي.

– مهارات في التواصل باللغة العربية والإنجليزية.

– مهارات في حل المشاكل.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

ملاحظات:

– عدد مقاعد التدريب المتاحة (30) مقعد.

– سيتم منح المتدربين مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياًمن خلال الرابط: https://bit.ly/2CtcxJa ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

