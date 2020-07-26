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تقوم شركة دروب بوكس “Dropbox” الآن ولاحقًا بإطلاق العديد من مميزاتها التي كانت في مرحلة تجريبية، سواء على تطبيق دروب بوكس الرئيسي أو على تطبيقها الآخر مدير كلمات المرور، أو فيما يتعلق بميزة المسح الضوئي ومزايا أخرى ستأتي معنا تباعًا في السطور القادمة.

وقد بدأت الشركة بذكر تطبيقها الجديد Dropbox Scan المتاح حاليًا لنظام iOS فقط، وهو بالمناسبة قادم بنفس الإجراءات التي يقوم بها الماسح الضوئي للمستندات والمدمج في تطبيق Dropbox الرئيسي، كمسح المستندات النصية والصور وتحويلها إلى PDF، كذلك تحزينها على الجهاز أو على السحابة، وهنا لم تشير الشركة متى يأتي التطبيق على اندرويد.

بنفس الوقت، ترسم الشركة جدولًا زمنيًا لإطلاق الميزات الجديدة، فعلى سبيل المثال، هناك الوضع المظلم، والذي اتضح أن كماليته ستستغرق شهرين، كذلك خدمة Dropbox Passwords لمشتركي Plus و Professional ستكون متاحة الشهر المقبل، بالإضافة إلى ميزة Vault التي ستسمح لمستخدمي Plus بحماية ملفاتهم المخزنة على السحابة بكلمة مرور.

دروب بوكس توضّح خططها القادمة مع ميزة الوضع المظلم ومدير كلمات المرور وأكثر

أخيرًا وفي وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ خدمة Dropbox في تقديم أداة نقل الملفات التي بدورها ستسمح للمستخدمين بتمرير الملفات على المدى القصير دون الحاجة إلى تخزينها على حساباتهم..، على أن تدعم نقل ملفات بحجم أقصى 100 ميغابايت للمستخدمين العاديين، أما المشتركين فلديهم الدعم لنقل ما يصل إلى 100 غيغابايت.

