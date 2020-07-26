إزالة إحداثات غير نظامية على مساحة مليوني متر مربع بـ«الطائف الجديد»

أزالت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، تعديات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء شمال الطائف.

ورصدت الفرق الرقابية إقامة المحدثين أسوارًا وغرفًا من الصفيح، وحظائر للماشية، ومنشآت سكنية، بجانب عقوم ترابية ومظلات وأسواق عشوائية لبيع الماشية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي أوجبت التعامل الفوري معها.

وعملت آليات أمانة الطائف على إزالة تعديات على أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية الطائف الجديد، ضمن الجهود المتواصلة لإزالة الإشغالات المخالِفة عن الأراضي المخصصة للمشاريع التنموية والقطاعات الخدمية وفق الخطط المستقبلية للمدينة.

وأوضحت أمانة الطائف أن العديد من أعمال التعدي تهدف إلى حيازة الأراضي وإقامة أشكال مختلفة من الإشغالات غير نظامية، وتحويلها من أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة إلى مواقع ذات منافع شخصية دون وجه حق.

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وأشارت إلى أن التعامل الفوري يطال جميع التعديات مع تطبيق الأنظمة الرادعة بحق المحدثين؛ حيث تتم أعمال الإزالة الفورية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين، بالتنسيق مع جهات الاختصاص والفرق الأمنية.

وأضافت أمانة الطائف أن 11 بلدية فرعية تُسيِّر مراقبيها في جولات ميدانية يومية لرصد التعدي بجميع أشكاله على الأراضي الحكومية في مراحله الأولى، والتعامل مع الإحداث المخالفة فورًا.

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