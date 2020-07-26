إغلاق منتجع سياحي بسبب مخالفات صحية في أبها

منها عدم الحصول على تراخيص لتشغيله
أغلقت أمانة منطقة عسير أحد المنتجعات السياحية بمدينة أبها، بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أمس السبت، أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المنشآت التجارية، رصدت عدة مخالفات صحية وبلدية بحق المنتجع.
وأشار الحميدي إلى أن المخالفات المرصودة شملت عدم حصول المنشأة على تراخيص نظامية لتشغيله، إضافةً إلى افتقار المنشأة إلى أدنى اشتراطات السلامة، علاوةً على عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تقديم الطعام بالمنشأة.
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