مدني جازان يُحذر مجددًا من التقلبات الجوية.. اتبعوا إرشادات السلامة

بعد توقعات بهطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الأحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها الى 45 كم / س مع تدنٍّ في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية خلال هذا الأسبوع.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية ومنها الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية؛ وذلك تفاديًا لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار.
كما طالبهم بعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وعدم البقاء في مواقع مكشوفة أو عالية؛ تفاديًا لمخاطر البرق والصواعق وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وتوخّي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.
وأكّد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
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