الحصيني: أمطار متفاوتة على غالبية مناطق المملكة اليوم

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، وحائل، وتبوك، وشرق الشمالية، وجنوب القصيم.

وأوضح الحصيني أن الرطوبة ستكون ملموسةً في العاصمة الرياض، فجر اليوم؛ وذلك بسبب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية، وهي منقولة من الخليج العربي وبحر العرب.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت الأحوال الجوية لليوم الأحد، لافتةً إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات 7 مناطق، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وحائل.

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