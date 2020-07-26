أكد أن التزام الجميع بالإجراءات الوقائية سوف يُحدث فرقًا..
كشفت وزارة الصحة أنه قد نكون وصلنا إلى قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وأنه قد يكون الأسوأ -بإذن الله- قد مَرّ! واصفة الاستقرار في أعداد الحالات بأنه من الأمور المبشرة.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري؛ في مداخلة مع قناة الإخبارية، مساء أمس السبت، حول مؤشر الجائحة في السعودية حاليًا ومستقبلًا: كما يشاهد الجميع الحالات الآن في استقرار من ناحية الأعداد الكلية، وقد نكون -إن شاء الله- قد وصلنا إلى قمة المنحنى الوبائي، وبدأ الوضع يستقر. وهناك تزايد في أعداد حالات التعافي، وتناقص في الحاجة للتنويم في المنشآت الصحية، بما في ذلك العناية المركزة.
وأضاف أنَّ هذه كلها مؤشرات طيبة، وتشير -بحمد الله- إلى أنه قد يكون الأسوأ مَرّ. مستدركًا: لكن لا يزال هناك تسجيل لحالات أكثر من المأمول؛ وبالتالي التزام الجميع بالإجراءات الوقائية سوف يُحدث فرقًا في الأيام القادمة -بإذن الله-.
وحول توجيه وزارة الصحة بضرورة عزل المخالط 14 يومًا بغضّ النظر عن النتيجة، أكد عسيري أنَّ الحجر المنزلي يستمر لمدة 14 يومًا حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية، وقال: فترة حضانة الفيروس قد تمتد إلى 14 يومًا؛ لذلك قد تظهر الأعراض في أي يوم من هذه الأيام.
وأشار إلى أنَّ بعض المصابين قد تظهر عليهم الأعراض في اليوم الحادي عشر، أو الثالث عشر، حتى في الرابع عشر، موضحًا أنَّ أي شخص اختلط بحالة إيجابية مصابة يجب أن يعزل نفسه 14 يومًا. لافتًا إلى أنَّ نتيجة الفحص، سواء سلبية أو إيجابية، لا تغيِّر من مدة الحجر كاملة؛ فالقاعدة أن 14 يومًا هي فترة العزل لجميع المخالطين.
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كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات متفائلة من «عسيري» بشأن أزمة كورونا: تجاوزنا الأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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