الأرصاد تعلن «طقس الأحد»: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات 7 مناطق قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

وكشفت هيئة الأرصاد في تقرير لها عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة الخليج متوسط الموج .