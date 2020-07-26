الصحة: مستشفى متحرك للعناية المركزة وطواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن

بهدف تحقيق حج آمن
أعلنت وزارة الصحة تجهيز مستشفى متحرك مخصص للعناية المركزة، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز.
يأتي هذا تماشيًا مع الإجراءات والاستعدادات الصحية ضمن جهود الحكومة، كما جهزت الوزارة طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن.
كما أعلنت الوزارة عن تهيئة مرافق صحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة في مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة.
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