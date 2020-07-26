وزارة النقل: 4 نصائح لتجنُّب النعاس أثناء القيادة في السفر

وجهت وزارة النقل، عدة نصائح لتجنب النعاس أثناء قيادة المركبة على الطرق خلال السفر.

ونصحت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر» بالنوم الكافي قبل الانطلاق والسفر، مع الاستراحة بعد كل 160 كيلو مترًا أو ساعتين من وقت الانطلاق، وعدم التسرع في الوصول إلى الجهة التي يسافر إليها الشخص.

وتضمنت النصائح أيضًا التأكد من الأدوية الطبية المتناولة قبل السفر، وتجنب التي تُسبب النعاس منها.