السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مونتيري 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6751 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 385.036 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 43.374 حالة وفاة .

// انتهى //

09:59ت م

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مونتيري 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6751 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 729 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة المكسيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 385.036 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 43.374 حالة وفاة .// انتهى //09:59ت م0020

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