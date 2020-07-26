حج / ادارة التطهير بالمسجد الحرام جهود متواصلة على مدار الاربع والعشرين ساعة



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

تقوم إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته وذلك على مدار 24 ساعة.

وجندت الادارة خلال موسم الحج لهذا العام 3500 عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث تعمل على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من

كما تقوم إدارة التطهير كذلك بغسل صحن المطاف بالكامل وغسل حجر اسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد غسلها كما يتم غسل المكبرية وتعقيمها على مدار اليوم وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس..

انتهى////

09:51ت م

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مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستقوم إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته وذلك على مدار 24 ساعة.وجندت الادارة خلال موسم الحج لهذا العام 3500 عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث تعمل على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث يُغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً بمشاركة 3500 عامل وعاملة يعملون على ثلاث ورديات خلال الاربع والعشرين ساعة مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، وتُستخدم يومياً قرابة 54000 لتر من المطهرات أثناء الغسيل، مستخدمين 95 معدة غسيل حديثة، و2400 لتر من المعقمات، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر معقمات يدوية، وتُستخدم أيضاً 1050 لترا من المعطرات.كما تقوم إدارة التطهير كذلك بغسل صحن المطاف بالكامل وغسل حجر اسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد غسلها كما يتم غسل المكبرية وتعقيمها على مدار اليوم وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس..انتهى////09:51ت م0019

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