السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 58 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.150 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 298 حالة وفاة .

// انتهى //

09:38ت م

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سول 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 58 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.150 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 298 حالة وفاة .// انتهى //09:38ت م0017

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