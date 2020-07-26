السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



الطائف 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية مع تساقط البرد.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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08:36ت م

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