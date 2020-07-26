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شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار صيفية في الرياض بالسعودية في حادثة نادرة والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
في حدث نادر هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض.
وبدأت الأمطار في الهطول أمس الأول الخميس على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات.
وفي مساء أمس الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر، وفقاً لموقع "سبق".
يُذكر أن هطول الأمطار الصيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات يعتبر حدثًا نادرًا؛ إذ تتكون فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب. ويؤكد كبار السن حدوثها في سنوات سابقة بشكل نادر، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.
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