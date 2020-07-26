- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتصدر إقليمياً في تمويل المشروعات الإنشائية والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
تصدّرت الإمارات إقليمياً في التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية وفقاً لتقرير حديث لـ«فيتش سوليوشنز»، وتصدرت الدولة المنطقة في قيمة التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية بإجمالي 396 مليار دولار.
وأفاد تقرير المؤسسة البريطانية بأن الشركات المحلية تستأثر بنسبة 45% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بدعم نشاط الشركات الإنشائية الكبرى في الدولة.
وأوضح أن الشركات الإماراتية وحدها تستأثر بنحو 19% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في المنطقة لتتفوق بذلك على الشركات المنتمية إلى كافة الجنسيات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تتصدر إقليمياً في تمويل المشروعات الإنشائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.