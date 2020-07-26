شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتصدر إقليمياً في تمويل المشروعات الإنشائية والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 تصدّرت الإمارات إقليمياً في التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية وفقاً لتقرير حديث لـ«فيتش سوليوشنز»، وتصدرت الدولة المنطقة في قيمة التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية بإجمالي 396 مليار دولار.

Advertisements وأفاد تقرير المؤسسة البريطانية بأن الشركات المحلية تستأثر بنسبة 45% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بدعم نشاط الشركات الإنشائية الكبرى في الدولة. وأوضح أن الشركات الإماراتية وحدها تستأثر بنحو 19% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في المنطقة لتتفوق بذلك على الشركات المنتمية إلى كافة الجنسيات الأخرى.

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