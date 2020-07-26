شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة نصف مليون متر أراض حكومية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي عددا من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 650.000 متر مربع تمثلت في إقامة مبان وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة .

وبينت الأمانة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450.000 متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200.000 متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12.000 متر مربع، أما في بلدية المندسة فقد تم إزالة تعد على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع .