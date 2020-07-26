، ستاندرد آند بورز: تركيا غير جديرة بالاستثمار ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعت أن تسجل البطالة هذا العام 14.3%

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني على موقف التصنيف الائتماني في تركيا، باعتبارها غير جديرة بالاستثمار، مع جدارة ائتمانية أقل من متوسطة.

وحددت الوكالة الدولية التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" الذي يعني جدارة ائتمانية أقل من متوسطة، وبالعملة المحلية عند "BB-" الذي يعني أنها غير جديرة بالاستثمار.

كما أعلنت "ستاندرد آند بورز" تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B" التي تعني "مخاطرة".

ووفق صحيفة زمان التركية بيّنت الوكالة الدولية أن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز تسجيل معدلات تضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وأن تسجل البطالة هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل.

وبحسب هيئة الإحصاء بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو الماضي.

وفي تقريرها السابق مايو الماضي توقعت وكالة ستنادرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية عام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام.

وتوقعت الوكالة أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكالة التصنيف الائتماني توقعت كذلك أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشاً بنسبة 5 في المائة عام 2020، ونمواً بنسبة 5 في المائة عام 2021.تركيا