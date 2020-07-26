، دراسة طبية: هذا ما يفعله كورونا بالمدخنين ،

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نبّه بحث طبي صدر حديثاً، إلى أن الأشخاص المدخنين معرضون بشكل كبير لاضطرابات في الدماغ والخلايا العصبية، حين يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشرفت الباحثة في جامعة مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس للتقنية، صابرينا رحمان؛ على دراسة بشأن علاقة التدخين باضطرابات عصبية، وأخرى في منطقة تعرفُ بـ"الوعائية الدماغية"، عند الإصابة بفيروس كورونا.
وجرى نشر هذه الدراسة في الصحيفة الدولية للعلوم الجزيئية، وأظهرت أن التدخين يؤثر فعلاً على احتمال تعافي المريض، أو تفاقم وضعه من جرّاء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.
والمعروف عن "كوفيد-19" أنه مرض تنفسي بالدرجة الأولى، أي إنه يستهدف الرئة، لكن دراسات سابقة أظهرت أنه يؤدي إلى السكتة الدماغية في بعض الأحيان.
ووفق "سكاي نيوز" على مدى سنوات، قام باحثون من جامعة تكساس بدراسة التأثير في صحة الدماغ، وتبين لهم أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات مقارنة بغيرهم.
وكشفت الدراسة التي شملت 214 من مرضى كورونا، أن 36.45 في المئة منهم عانوا أعراضاً عصبية، وتبين أن الفيروس قادرٌ أيضاً على الوصول إلى المنطقة "الوعائية الدماغية".
ولشرح هذا الاضطراب، يقول الباحثون إن دم الإنسان قد يتخثر من جرّاء تدخين 13 عاماً، وفي بعض الأحيان ينجمُ ذلك عن مشكلة يعانيها المدخنون في الغالب وهي معروفة في الوسط الطبي بـ"نقص التأكسج"؛ أي نقص الأوكسجين في الجسم.فيروس كورونا الجديد
دراسة طبية: هذا ما يفعله كورونا بالمدخنينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-26
نبّه بحث طبي صدر حديثاً، إلى أن الأشخاص المدخنين معرضون بشكل كبير لاضطرابات في الدماغ والخلايا العصبية، حين يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشرفت الباحثة في جامعة مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس للتقنية، صابرينا رحمان؛ على دراسة بشأن علاقة التدخين باضطرابات عصبية، وأخرى في منطقة تعرفُ بـ"الوعائية الدماغية"، عند الإصابة بفيروس كورونا.
وجرى نشر هذه الدراسة في الصحيفة الدولية للعلوم الجزيئية، وأظهرت أن التدخين يؤثر فعلاً على احتمال تعافي المريض، أو تفاقم وضعه من جرّاء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.
والمعروف عن "كوفيد-19" أنه مرض تنفسي بالدرجة الأولى، أي إنه يستهدف الرئة، لكن دراسات سابقة أظهرت أنه يؤدي إلى السكتة الدماغية في بعض الأحيان.
ووفق "سكاي نيوز" على مدى سنوات، قام باحثون من جامعة تكساس بدراسة التأثير في صحة الدماغ، وتبين لهم أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات مقارنة بغيرهم.
وكشفت الدراسة التي شملت 214 من مرضى كورونا، أن 36.45 في المئة منهم عانوا أعراضاً عصبية، وتبين أن الفيروس قادرٌ أيضاً على الوصول إلى المنطقة "الوعائية الدماغية".
ولشرح هذا الاضطراب، يقول الباحثون إن دم الإنسان قد يتخثر من جرّاء تدخين 13 عاماً، وفي بعض الأحيان ينجمُ ذلك عن مشكلة يعانيها المدخنون في الغالب وهي معروفة في الوسط الطبي بـ"نقص التأكسج"؛ أي نقص الأوكسجين في الجسم.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:03 AM
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:22 AM
أُجريت بجامعة تكساس وشملت 214 مصاباً في الفيروس
نبّه بحث طبي صدر حديثاً، إلى أن الأشخاص المدخنين معرضون بشكل كبير لاضطرابات في الدماغ والخلايا العصبية، حين يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشرفت الباحثة في جامعة مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس للتقنية، صابرينا رحمان؛ على دراسة بشأن علاقة التدخين باضطرابات عصبية، وأخرى في منطقة تعرفُ بـ"الوعائية الدماغية"، عند الإصابة بفيروس كورونا.
وجرى نشر هذه الدراسة في الصحيفة الدولية للعلوم الجزيئية، وأظهرت أن التدخين يؤثر فعلاً على احتمال تعافي المريض، أو تفاقم وضعه من جرّاء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.
والمعروف عن "كوفيد-19" أنه مرض تنفسي بالدرجة الأولى، أي إنه يستهدف الرئة، لكن دراسات سابقة أظهرت أنه يؤدي إلى السكتة الدماغية في بعض الأحيان.
ووفق "سكاي نيوز" على مدى سنوات، قام باحثون من جامعة تكساس بدراسة التأثير في صحة الدماغ، وتبين لهم أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات مقارنة بغيرهم.
وكشفت الدراسة التي شملت 214 من مرضى كورونا، أن 36.45 في المئة منهم عانوا أعراضاً عصبية، وتبين أن الفيروس قادرٌ أيضاً على الوصول إلى المنطقة "الوعائية الدماغية".
ولشرح هذا الاضطراب، يقول الباحثون إن دم الإنسان قد يتخثر من جرّاء تدخين 13 عاماً، وفي بعض الأحيان ينجمُ ذلك عن مشكلة يعانيها المدخنون في الغالب وهي معروفة في الوسط الطبي بـ"نقص التأكسج"؛ أي نقص الأوكسجين في الجسم.
، دراسة طبية: هذا ما يفعله كورونا بالمدخنين ،
المصدر : الخليج 365
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