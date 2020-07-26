حالة ذعر في برلمان لبنان بعد إصابة أحد النواب بـ كورونا

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد لبنان في الساعات الأخيرة حالة من الذعر بعد إعلان نائب لبناني عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ما دفع النواب اللبنانيين لإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس للاطمئنان على أنفسهم.

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وكان عضو تكتل “​ الجمهورية القوية ​” عن القوات اللبنانية النائب ​جورج عقيص​، أعلن في حديث تلفزيوني، اعتذاره من كل شخص كان قد خالطته في الأيام الماضية، متمنياً أن لا يكون قد نقل العدوى إلى أي شخص آخر.

وكشف عقيص أنه زار الكثير من الأماكن في الأيام الماضية، بعضها معلن في وسائل الإعلام أو غير معلن، مؤكداً أنه كان يتخذ الإجراءات اللازمة في الاجتماعات.

وأشار عقيص إلى أنه تم الطلب منه الحجر لمدة 48 ساعة على أن يعيد الفحص يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه أي عوارض.

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