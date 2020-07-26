- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حالة ذعر في برلمان لبنان بعد إصابة أحد النواب بـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حالة ذعر في برلمان لبنان بعد إصابة أحد النواب بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهد لبنان في الساعات الأخيرة حالة من الذعر بعد إعلان نائب لبناني عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ما دفع النواب اللبنانيين لإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس للاطمئنان على أنفسهم.
وكان عضو تكتل “ الجمهورية القوية ” عن القوات اللبنانية النائب جورج عقيص، أعلن في حديث تلفزيوني، اعتذاره من كل شخص كان قد خالطته في الأيام الماضية، متمنياً أن لا يكون قد نقل العدوى إلى أي شخص آخر.
وكشف عقيص أنه زار الكثير من الأماكن في الأيام الماضية، بعضها معلن في وسائل الإعلام أو غير معلن، مؤكداً أنه كان يتخذ الإجراءات اللازمة في الاجتماعات.
وأشار عقيص إلى أنه تم الطلب منه الحجر لمدة 48 ساعة على أن يعيد الفحص يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه أي عوارض.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر حالة ذعر في برلمان لبنان بعد إصابة أحد النواب بـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.