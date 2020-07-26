الحصيني يوضح سبب الرطوبة في الرياض ويتوقع هطول أمطار بعدة مناطق

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة بعدة مناطق من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، وحائل، وتبوك، وشرق الشمالية، وجنوب القصيم.

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وأوضح الحصيني أن الرطوبة ملموسة في العاصمة الرياض فجر اليوم وذلك بسبب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية وهي منقولة من الخليج العربي، وبحر العرب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية، حائل.

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