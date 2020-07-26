اخبار السعوديه

الحصيني يوضح سبب الرطوبة في الرياض ويتوقع هطول أمطار بعدة مناطق

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم الحصيني يوضح سبب الرطوبة في الرياض ويتوقع هطول أمطار بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-26

الحصيني يوضح سبب الرطوبة في الرياض ويتوقع هطول أمطار بعدة مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة بعدة مناطق من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، وحائل، وتبوك، وشرق الشمالية، وجنوب القصيم.

Advertisements

وأوضح الحصيني أن الرطوبة ملموسة في العاصمة الرياض فجر اليوم وذلك بسبب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية وهي منقولة من الخليج العربي، وبحر العرب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية، حائل.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يوضح سبب الرطوبة في الرياض ويتوقع هطول أمطار بعدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا