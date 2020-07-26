كمين محكم يطيح بوافد يروّج لأدوية محظورة عبر مواقع التواصل

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بوافد يسوق لمنتجات طبية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بتوصيلها إلى الراغبين في شرائها.

Advertisements

ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو، يوثّق من خلاله عملية القبض على الوافد الذي يتعاون مع آخرين من خارج المملكة للترويج بأرقام “واتسآب” محلية لأدوية محظورة، ومن ثم يقوم ببيعها وتوصيلها للزبائن.

وأوضح أحد أفراد إدارة الالتزام بوزارة الصحة فايز العتيبي، أنه سيتم تحويل المُتهم إلى النيابة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الإلكترونية المُضللة.

المزيد

جديد الأخبار