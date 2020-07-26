- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم كمين محكم يطيح بوافد يروّج لأدوية محظورة عبر مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كمين محكم يطيح بوافد يروّج لأدوية محظورة عبر مواقع التواصل
إحالة المُتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بوافد يسوق لمنتجات طبية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بتوصيلها إلى الراغبين في شرائها.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو، يوثّق من خلاله عملية القبض على الوافد الذي يتعاون مع آخرين من خارج المملكة للترويج بأرقام “واتسآب” محلية لأدوية محظورة، ومن ثم يقوم ببيعها وتوصيلها للزبائن.
وأوضح أحد أفراد إدارة الالتزام بوزارة الصحة فايز العتيبي، أنه سيتم تحويل المُتهم إلى النيابة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الإلكترونية المُضللة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر كمين محكم يطيح بوافد يروّج لأدوية محظورة عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.