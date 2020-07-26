تجاوباً مع “المواطن”.. كهرباء جازان تنير طريق العز – الخضراء بالمسارحة

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت شركة الكهرباء بمنطقة جازان سريعاً مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان (شاهد.. طريق العز- الخضراء بـ المسارحة يغرق في الظلام رغم وجود الأعمدة)، وأعلنت أنه تم إنارة الطريق.

الجدير بالذكر أن “متابعات الخليج 365” نشرت تقريراً سلط الضوء على معاناة سالكي طريق العز- الخضراء بمحافظة أحد المسارحة والظلام الدامس رغم وجود الأعمدة منذ فترة ولا ينقصها سوى إطلاق التيار الكهربائي.

Advertisements

وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وأيضاً التفاعل السريع من قبل شركة الكهرباء بجازان في فترة قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل السريع من الأمانة بجازان.

ومن جانبهم قدم الأهالي ومرتادي الطريق شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” لكهرباء جازان وعلى رأسها المهندس يحيى غزواني، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.

شاهد.. طريق العز – الخضراء بـ المسارحة يغرق في الظلام رغم وجود الأعمدة

المزيد

جديد الأخبار