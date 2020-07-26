مصادرة وإتلاف 954 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بخميس مشيط

2020-07-26

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

أتلفت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، خلال الأسبوع الماضي، نحو 954 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

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وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين آل خويلد أنه تم رصد 31 مخالفة صحية وإغلاق 5 منشآت صحية أخرى وذلك بعد أكثر من 194 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر أثناء التسوق وعدم ازدحامهم في أقسام السوق.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة. كما تدعو البلدية جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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