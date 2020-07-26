- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّدت وزارة الصحة في ردّها على سؤال متكرّر يردها حول عودة حاستَي الشم والتذوق بعد الشفاء من كورونا، أن استعادتهما مرة أخرى تكون ببطء.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر "سؤال متكرر"؟ بعد الإصابة وانتهاء العزل (10) أيام لم تعد لي حاستا الشم والتذوق حتى الآن، هل يعني أني مازلت مصاباً؟
لا.. فقد يكون الجسم قد تعافى بالفعل لكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس في العصب المسؤول عن حاستَي الشم والتذوق، أما استعادة الحاستين مرة أخرى فتكون ببطء.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:47 AM
قالت في ردّها: فقدانهما ينتج عن تأثير الفيروس في العصب المسؤول عنهما
أكّدت وزارة الصحة في ردّها على سؤال متكرّر يردها حول عودة حاستَي الشم والتذوق بعد الشفاء من كورونا، أن استعادتهما مرة أخرى تكون ببطء.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر "سؤال متكرر"؟ بعد الإصابة وانتهاء العزل (10) أيام لم تعد لي حاستا الشم والتذوق حتى الآن، هل يعني أني مازلت مصاباً؟
لا.. فقد يكون الجسم قد تعافى بالفعل لكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس في العصب المسؤول عن حاستَي الشم والتذوق، أما استعادة الحاستين مرة أخرى فتكون ببطء.
، "سؤال متكرّر" و"الصحة" تجيب.. لماذا لا تعود هاتان الحاستان بعد الشفاء من كورونا؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سؤال متكرّر" و"الصحة" تجيب.. لماذا لا تعود هاتان الحاستان بعد الشفاء من كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.