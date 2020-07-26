، المدينة المنوّرة.. إزالة أكثر من نصف مليون متر مربع تعديات الأسبوع الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأمانة": تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في مواقع عدة

أزالت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنوّرة، ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 650 ألف متر مربع؛ تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة.

وبيّنت "الأمانة" أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200 ألف متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12 ألف متر مربع، أما في بلدية المندسة فقد تمّت إزالة تعدٍ على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع.

وأكدت أمانة المدينة المنوّرة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أيّ تعدٍ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر بمتاجر الأجهزة الذكية.أمانة المدينة المنورة