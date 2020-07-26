، إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية ،

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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم قد وصل إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة.
وأضاف المركز أن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح اليوم السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.
وأوضح أن الإعصار وصل إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترًا جنوب "بورت مانسفيلد"، الساعة الخامسة مساء السبت (22:00 بتوقيت جرينتش)، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترًا.
وتم في وقت سابق إصدار تحذير من اشتداد العاصفة بامتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارجنت، التي تقع على مسافة 450 كيلومترًا شمال بورت مانسفيلد.
وقال مركز الأعاصير في تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: "من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، محذرًا من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.
وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار "دوجلاس" إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترًا في الساعة.
وتتوقع السلطات أن تضعف قوة الإعصار، وهو من الفئة الثانية؛ ليصل إلى عاصفة مدارية قبل أن يمرّ بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من يوم الأحد.إعصار هانا
إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-26
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم قد وصل إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة.
وأضاف المركز أن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح اليوم السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.
وأوضح أن الإعصار وصل إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترًا جنوب "بورت مانسفيلد"، الساعة الخامسة مساء السبت (22:00 بتوقيت جرينتش)، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترًا.
وتم في وقت سابق إصدار تحذير من اشتداد العاصفة بامتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارجنت، التي تقع على مسافة 450 كيلومترًا شمال بورت مانسفيلد.
وقال مركز الأعاصير في تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: "من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، محذرًا من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.
وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار "دوجلاس" إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترًا في الساعة.
وتتوقع السلطات أن تضعف قوة الإعصار، وهو من الفئة الثانية؛ ليصل إلى عاصفة مدارية قبل أن يمرّ بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من يوم الأحد.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:30 AM
وسط تحذيرات من حدوث فيضانات
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم قد وصل إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة.
وأضاف المركز أن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح اليوم السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.
وأوضح أن الإعصار وصل إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترًا جنوب "بورت مانسفيلد"، الساعة الخامسة مساء السبت (22:00 بتوقيت جرينتش)، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترًا.
وتم في وقت سابق إصدار تحذير من اشتداد العاصفة بامتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارجنت، التي تقع على مسافة 450 كيلومترًا شمال بورت مانسفيلد.
وقال مركز الأعاصير في تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: "من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، محذرًا من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.
وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار "دوجلاس" إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترًا في الساعة.
وتتوقع السلطات أن تضعف قوة الإعصار، وهو من الفئة الثانية؛ ليصل إلى عاصفة مدارية قبل أن يمرّ بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من يوم الأحد.
، إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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