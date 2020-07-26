محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 74818 إصابة جديدة و1145 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 4,099,310 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145013 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:37 AM Advertisements خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الولايات المتحدة: 74818 إصابة جديدة و1145 وفاة إضافية بكورونا الولايات المتحدة: 74818 إصابة جديدة و1145 وفاة إضافية بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 74818 إصابة جديدة و1145 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 4,099,310 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145013 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة: 74818 إصابة جديدة و1145 وفاة إضافية بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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