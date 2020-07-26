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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأحد 1441/12/5هـ وليلة الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكةالمكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران وحائل وتبوك وشرق الشمالية وجنوب القصيم؛ تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.حالة الطقس الأرصاد أمطار
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:37 AM
قال: حتى ليلة الغد من خفيفة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأحد 1441/12/5هـ وليلة الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكةالمكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران وحائل وتبوك وشرق الشمالية وجنوب القصيم؛ تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.
، الحصيني يرسم ملامح طقس الأحد: أمطار متفاوتة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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