محمد بن مسعود - الدمام - و51147 حالة إصابة مؤكدة قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 1211 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و51147 حالة إصابة مؤكدة. ووصل عدد ضحايا الفيروس في البرازيل حتى الآن إلى 86449 وفاة؛ فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و394 ألفًا و513 حالة.البرازيل فيروس كورونا الجديد 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:30 AM Advertisements و51147 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة.. البرازيل: تسجيل 1211 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل: تسجيل 1211 وفاة جديدة بكورونا قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 1211 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و51147 حالة إصابة مؤكدة. ووصل عدد ضحايا الفيروس في البرازيل حتى الآن إلى 86449 وفاة؛ فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و394 ألفًا و513 حالة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. البرازيل: تسجيل 1211 وفاة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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