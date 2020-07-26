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سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269.
وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 9118. وكان المعهد قد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:27 AM
ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269ألمانيا: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269.
وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 9118. وكان المعهد قد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.
، ألمانيا: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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