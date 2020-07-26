شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الازدحام بأحد مطاعم الرياض بسبب وجبة مجانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول في الساعات القليلة الماضية مقطعًا، ظهر خلاله ازدحام الأشخاص، زعم أنها في أحد مطاعم الرياض.

وكان المقطع قد أثار ردود فعل غاضبة والسخرية بسبب الازدحام في ظل انتشار فيروس كورونا، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ونفت هيئة مكافحة الشائعات صحة الفيديو المتداول، موضحة أنه يعود لقبل عدة سنوات لجماهير إحدى الحفلات التي تقام في مركز الملك فهد الثقافي.