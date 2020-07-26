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حقيقة الازدحام بأحد مطاعم الرياض بسبب وجبة مجانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول في الساعات القليلة الماضية مقطعًا، ظهر خلاله ازدحام الأشخاص، زعم أنها في أحد مطاعم الرياض.

وكان المقطع قد أثار ردود فعل غاضبة والسخرية بسبب الازدحام في ظل انتشار فيروس ، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ونفت هيئة مكافحة الشائعات صحة الفيديو المتداول، موضحة أنه يعود لقبل عدة سنوات لجماهير إحدى الحفلات التي تقام في مركز الملك فهد الثقافي.

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